Роскомнадзор разрешил посещать торговые центры в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
Управление Роскомнадзора по Свердловской области опровергло сообщения о запрете посещений ТРЦ "Радуга Парк" и "Мега". Поводом к заявлению стала информация, распространяемая в соцсетях о якобы неблагоприятной обстановке по энтеровирусной инфекции в районе торговых центров.
– В связи с появлением в социальных сетях, а также в школах города Екатеринбурга рекомендаций об ограничении посещения ТРЦ "Радуга" и "Мега" Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что надзорным органом никаких ограничительных мер по посещению вышеуказанных торговых центров введено не было, – отметили в пресс-службе ведомства.
- Напомним, на прошлой неделе в Цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка заболеваний. Диагноз "энтеровирусная инфекция" был поставлен 26 жителям поселка.
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