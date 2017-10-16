Роскомнадзор разрешил посещать торговые центры в Екатеринбурге

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Недавняя вспышка энтеровирусной инфекции породила слухи в соцсетях. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 Управление Роскомнадзора по Свердловской области опровергло сообщения о запрете посещений ТРЦ "Радуга Парк" и "Мега". Поводом к заявлению стала информация, распространяемая в соцсетях о якобы неблагоприятной обстановке по энтеровирусной инфекции в районе торговых центров. – В связи с появлением в социальных сетях, а также в школах города Екатеринбурга рекомендаций об ограничении посещения ТРЦ "Радуга" и "Мега" Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что надзорным органом никаких ограничительных мер по посещению вышеуказанных торговых центров введено не было, – отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, на прошлой неделе в Цыганском поселке Екатеринбурга произошла вспышка заболеваний. Диагноз "энтеровирусная инфекция" был поставлен 26 жителям поселка. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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