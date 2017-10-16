Следователи начали проверку позле наезда велосипедиста на пятиклассника в Екатеринбурге

Молодого человека, сбившего ребенка, разыскивает полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Областное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку после того, как в центре Екатеринбурга молодой человек на велосипеде сбил пятиклассника.

Инцидент произошел 12 октября возле девятой гимназии на проспекте Ленина. Велосипедист, личность которого сейчас устанавливают полицейские, на полном ходу сбил ученика пятого класса. Молодой человек не стал останавливаться, несмотря на то, что ребенок лежал на земле, и уехал в неизвестном направлении.

– По имеющимся сведениям, в результате инцидента пострадал мальчик, обучающийся в пятом классе. В момент происшествия на тротуаре он находился не один, а совместно с другими детьми, которые тоже могли пострадать от мчавшегося на большой скорости велосипедиста, не принявшего необходимых мер для снижения скорости вблизи образовательного учреждения, – сообщили в ведомстве.

Следователи установят обстоятельства инцидента, которому будет дана правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Мальчик получил травмы зубов - у него раскрошены три постоянных зуба.

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