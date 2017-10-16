Уральские ученые нашли в Чили 15 килограммов метеоритов

Специалисты УрФУ работают в пустыне Атакама.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

За четыре дня экспедиции в Чили уральские ученые нашли 15 килограммов метеоритов. Как сообщает пресс-служба УрФУ, поездка специалистов университета началась 13 октября и в первый же день они обнаружили метеоритный осколок.

– Мы собрали уже более 15 килограммов метеоритного вещества, это пять образцов. Поиски ведем на севере Чили в пустыне Атакама, – рассказал доцент УрФУ Николай Кругликов.

Самый большой из найденных осколков весит 13,5 килограммов. Экспедиция пробудет в Южной Америке еще почти две недели и вернется в Екатеринбург 28 октября.

Также в этом году ученые УрФУ привезли из Ирана порядка 12 килограммов метеоритов.

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