В 2018 году на ремонт дорог в Екатеринбурге потратят 1,5 миллиарда рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Власти Екатеринбурга потратят еще 1,5 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог.

В список дорог, которые будут обновлены в следующем году, войдут как улицы, которые будут задействованы во время ЧМ-2018, так и улицы, которые находятся на периферии. Об этом в эфире телеканала "41-Домашний" сообщил замглавы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков. В следующем году в городе должны отремонтировать дорог не меньше, чем в 2017-м.

Еще одним приоритетным бюджетным расходом станет транспорт. Во время ЧМ-2018 в город, как ожидается, приедут 100 тысяч гостей, которым необходимо современное транспортное обслуживание.

Напомним, в рамках подготовки в ЧМ-2018 в этом году планируется отремонтировать 47 улиц.

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