В администрации Екатеринбурга одобрили идею закрыть центр города для машин

Запрет поддержал замглавы по стратегическому планированию Андрей Корюков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, экономике и финансам Андрей Корюков одобрил предложение закрыть центр города для автомобилистов. Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "41-Домашний".

Сегодня центр города, по словам Корюкова, является площадкой для жителей, это прогулочные и парковые зоны, поэтому было бы лучше, чтобы в центре остался только общественный транспорт. Корюков при этом отметил, что сам водит машину, но закрыть центр Екатеринбурга от частных автомобилистов все же поддерживает.