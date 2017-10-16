На месте работают полиция и ФСБ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Вечером в Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ им. Ельцина на улице Мира. Всех студентов и сотрудников попросили выйти на улицу. Сейчас в вузе работают сотрудники ФСБ и полиции.

В пресс-службе УрФУ заявили, что поступил сигнал о "минировании".

- Оснований утверждать, что людям и зданию грозит опасность, нет. Подобные проверочные мероприятия проводятся в интересах безопасности граждан, об итогах начавшейся проверки мы проинформируем дополнительно по её завершении, – заявил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

В 17.50 появилась информация об эвакуации двух общежитий вуза на улице Большакова.

– Нас всех выгнали на улицу. Многие стояли прямо в шортах, так как не успели одеться. Приезжали кинологи, – рассказала "Нашей Газете" одна из студенток УрФУ.

Напомним, что в Екатеринбурге уже несколько раз минировали различные торговые центры, такие как "Гринвич" и "Глобус".

Также в начале октября в городе "заминировали" сразу десять школ.

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