Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
Вечером в Екатеринбурге эвакуировали главный корпус УрФУ им. Ельцина на улице Мира. Всех студентов и сотрудников попросили выйти на улицу. Сейчас в вузе работают сотрудники ФСБ и полиции.
В пресс-службе УрФУ заявили, что поступил сигнал о "минировании".
- Оснований утверждать, что людям и зданию грозит опасность, нет. Подобные проверочные мероприятия проводятся в интересах безопасности граждан, об итогах начавшейся проверки мы проинформируем дополнительно по её завершении, – заявил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
В 17.50 появилась информация об эвакуации двух общежитий вуза на улице Большакова.
– Нас всех выгнали на улицу. Многие стояли прямо в шортах, так как не успели одеться. Приезжали кинологи, – рассказала "Нашей Газете" одна из студенток УрФУ.
- Напомним, что в Екатеринбурге уже несколько раз минировали различные торговые центры, такие как "Гринвич" и "Глобус".
- Также в начале октября в городе "заминировали" сразу десять школ.
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