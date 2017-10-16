В Екатеринбурге почтовые отделения сменят адрес

На время модернизации, которая продлится 3 месяца.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Екатеринбурге пять почтовых отделений на три месяца сменят адрес, сообщили в пресс-службе УФПС по Свердловской области.

Переезд связан с модернизацией городских отделений Почты России. На время ремонта горожане смогут по-прежнему пользоваться услугами почты, но по другим адресам – отделения перенесут в ближайшие офисы Почты России или в арендованные здания. Изменения будут следующими:

Отделение на Сыромолотова, 28а переедет на Панельную, 13;

Отделение на Тимирязева, 13 переедет на Гагарина, 33;

Отделение на Красина, 7 переедет на Мельковскую, 2б;

Отделение на Декабристов, 16 переедет на Фрунзе, 20;

Отделение на Волгоградской, 47 переедет на Ясную, 32/3.

Переезд офисов займет неделю, модернизация – три месяца. После ремонта почтовые офисы получат новую технику, современные технологии обслуживания, обновленные интерьеры и мебель.