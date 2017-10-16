В Екатеринбурге появится братство трезвости

"Манифест трезвости" подпишут волонтеры, православные следопыты, члены "Молодой гвардии" и молодежного правительства области.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Екатеринбургская епархия планирует создать Молодежное братство трезвости.

Молодежные объединения Свердловской области подпишут "манифест трезвости" и создадут братство трезвости на тематическом форуме, который пройдет в Екатеринбурге сегодня, 17 октября. В создании братства будут участвовать свердловская лига волонтерских отрядов, Братство православных следопытов, "Молодая Гвардия" партии "Единая Россия", молодежный парламент и молодежное правительство Свердловской области и несколько волонтерских организаций.

– Представители молодежных объединений уверены: личный пример каждого убежденного трезвенника, его трезвая жизнь – это прочный фундамент, на котором основывается мощное трезвенное движение, с которого начинается возрождение России», – сообщили в пресс-службе епархии.

Что именно будет делать братство, пока неизвестно.