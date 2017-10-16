В октябре возобновится авиасообщение между Екатеринбургом и Пермью

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

С конца октября авиакомпания "Комиавиатранс" начнет перелеты из Перми в Екатеринбург и обратно. Авиасообщение между городами возобновится спустя год, сообщает "Коммерсантъ".

Рейсы перевозчик начнет выполнять с 31 октября по вторникам и четвергам. В расписании пермского аэропорта этот рейс будет до 22 марта. "Комиавиатранс" также осуществляет перелеты в Челябинск, Сыктывкар и Тюмень, в планах у авиакомпании - рейсы в Санкт-Петербург и Усинск.

Ранее перелеты между Пермью и Екатеринбургом осуществляли компании "РусЛайн" и "Оренбуржье", однако рейсы прекратились в октябре 2016 года. Пассажиропоток составил 2,2 тысячи человек, что на треть меньше по сравнению с 2015 годом.