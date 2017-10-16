В парке Маяковского «разрешили» делать селфи

По словам очевидцев, предыдущее объявление с запретом просто убрали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

Накануне стало известно о запрете на фотографирование в ЦПКиО им.Маяковского.

В СМИ появилась информация о появлении на входе в парк таблички с предупреждением о том, что отныне посетители парка не смогут фотографировать и снимать видео без письменного разрешения администрации парка.

Сегодня в администрации парка эту информацию опровергли и заверили, что такого распоряжения не было. Очевидцы сообщают, что табличка просто исчезла.

Добавим, что прецедентом уже занялась прокуратура.

Запрет на фото и видео съемку в парке это не единственное на что жалуются горожане. В последнее время там появилось слишком много памятников в виде могильных памятников.

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