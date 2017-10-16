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В Свердловской области муниципальное учреждение заплатило 11 миллионов за уже выполненные работы

В Свердловской области муниципальное учреждение заплатило 11 миллионов за уже выполненные работы
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Деньги были возвращены в бюджет лишь после вмешательства прокуратуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

11 миллионов рублей были возращены в областной бюджет после вмешательства прокуратуры Пригородного района Свердловской области.

В ходе проверки выяснилось, что МКУ "Управление капитального строительства Горноуральского городского округа" профинансировало подрядчика, занимавшегося подготовкой документации на ввод в эксплуатацию детского сада в селе Николо-Павловское, а также работы по авторскому надзору за строительством за счет средств субсидии областного бюджета. Однако, муниципальным контрактом эти работы были не предусмотрены.

– Также при исполнении данного муниципального контракта произведена оплата фактически не выполненных работ. Аналогичное нарушение допущено при оплате другому подрядчику работ по контракту на строительство детского сада в с. Петрокаменское, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как отметили в ведомстве, муниципальное учреждение не использовало право на судебное взыскание с подрядчика штрафных санкций. Иск был подан лишь по требованию прокуратуры.

После проверки к дисциплинарной ответственности был привлечены руководители шести образовательных учреждений, а также начальник управления капитального строительства Горноуральского городского округа. 

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Евгений Стоянов, 17.10.2017, 17:13
Тэги: Дети, Строительство
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