В Свердловской области полицейский помог ревнивцу убить соперника

Суд вынес приговоры подельникам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Туринске суд вынес приговоры обвиняемому в убийстве соперника ревнивцу, его другу, а также полицейскому, который помог ему найти жертву, сообщили в областной прокуратуре.

В апреле 2016 года подсудимый узнал о близких отношениях жены с одним из местных жителей. Мужчина задумал убить соперника, для этого он купил пистолет и патроны к нему, а затем попросил своих знакомых знакомых (один из них был сотрудником полиции) помочь отыскать жертву, которая находилась в Туринске.

19 апреля 2017 года полицейский обнаружил машину молодого человека на автозаправке, о чем сообщил ревнивцу по телефону. Тот отреагировал быстро: захватил оружие и приехал на стоянку, сел в автомобиль соперника и дважды выстрелил в него. Молодой человек скончался на месте от ранения грудной клетки.

Чтобы скрыть преступление, трое подельников угнали машину убитого и бросили ее в лесу возле деревни Речкина в Тюменской области. Полицейский сообщать в органы о преступлении не стал.

Суд приговорил ревнивца к 13 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, его друга - к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима, полицейского – к 1 году исправительных работ.

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