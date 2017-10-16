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В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 5 %

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 5 %
16+
Фото: архив НАШЕЙ
За неделю заболели 23,8 тысячи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В Свердловской области за неделю с 9 по 15 октября ОРВИ заболели 23,8 тысячи человек, что на 5 % выше эпидпорога, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
 
В Екатеринбурге зарегистрировано 10,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, показатель составил 76,6 на 10 тысяч населения, что на 1 % выше эпидпорога, но на 5 % ниже по сравнению с прошлой неделей. В 44 свердловских детсадах закрыто 56 групп, в 3 школах закрыты 3 класса, полностью закрыты три детсада (Артинский и Красноуфимский городские округа, Камышловский муниципальный район) и 1 школа (Артинский ГО). 
 
За прошедшую неделю врачи диагностировали 579 случаев пневмонии, что на 14 % выше по сравнению с прошлой неделей и на 13 % ниже среднемноголетних данных. 
  • По состоянию на 12 октября прививку от гриппа поставили более миллиона человек.
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Маша Шмурыгина, 17.10.2017, 15:12
Тэги: Здоровье
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