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Во всех городах Свердловской области завоют сирены

Во всех городах Свердловской области завоют сирены
16+
Фото: ГУ МЧС Свердловской области
Жителей просят сохранять спокойствие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017

В среду, 18 октября, во всех городах Свердловской области включатся электросирены. Это произойдет в 11.30. В областном управлении МЧС пояснили, что это всего лишь ежегодная проверка систем оповещения населения, которая проводится каждый год.

– Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

  • Напомним, что в июне прошлого года жители нескольких районов Екатеринбурга были встревожены воем сирен, которые сработали из-за сбоя оборудования. Тогда плановая проверка должна была проходить беззвучно.

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Олег Галимов, 17.10.2017, 11:17
Тэги: МЧС, Новости
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