Во всех городах Свердловской области завоют сирены

16+ Фото: ГУ МЧС Свердловской области

Жителей просят сохранять спокойствие. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017 В среду, 18 октября, во всех городах Свердловской области включатся электросирены. Это произойдет в 11.30. В областном управлении МЧС пояснили, что это всего лишь ежегодная проверка систем оповещения населения, которая проводится каждый год. – Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Напомним, что в июне прошлого года жители нескольких районов Екатеринбурга были встревожены воем сирен, которые сработали из-за сбоя оборудования. Тогда плановая проверка должна была проходить беззвучно. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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