Во всех городах Свердловской области завоют сирены

Жителей просят сохранять спокойствие.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.10.2017
В среду, 18 октября, во всех городах Свердловской области включатся электросирены. Это произойдет в 11.30. В областном управлении МЧС пояснили, что это всего лишь ежегодная проверка систем оповещения населения, которая проводится каждый год.
– Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
- Напомним, что в июне прошлого года жители нескольких районов Екатеринбурга были встревожены воем сирен, которые сработали из-за сбоя оборудования. Тогда плановая проверка должна была проходить беззвучно.
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