Бывшая Мисс Екатеринбург покинула проект «Пабличные игры»

Дарья Дементьева дольше всех продержалась из участников "Корпорации зла".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Мисс Екатеринург-2006 Дарья Дементьева покинула проект "Пабличные игры", организованный социальной сетью "ВКонтакте". Она продержалась дольше всех в команде группы "Корпорация зла" и почти дошла до финала. Дарья была на проекте 38 дней.

– Спасибо каждому, кто был за меня и просто добро думал и обо мне, и о других участниках! До слез тронута, прямо сижу и рыдаю от того, сколько человек были за меня. Я боролась всегда до последнего, извините, что так получилось, отдавала все, что могла, – написала Дементьева у себя "ВКонтакте".

– Весь проект я считала себя одним из самых скучных участников. Ну а что? Я рисовала все время, чем-то занималась. Участники проекта, когда там находятся, думают, что контент – это когда ты громко кричишь, делаешь что-то неприличное. Поэтому меня считали скучным участником, который там вообще быть не должен, – сказала Дарья в прямом эфире "Пабличных игр".

Также Дементьева сообщила, что скоро вернется к работе на телевидении.

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