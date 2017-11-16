Екатеринбург ждут холодные и снежные выходные

В пятницу и субботу в уральской столице велика вероятность осадков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Ближайшие выходные заставят жителей Екатеринбурга забыть о том, что ноябрь – это осенний месяц. Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в уральской столице сохранится минусовая температура с осадками в виде снега.

В пятницу, 17 ноября, днем -2, ветер южный 2 м/с. Облачно, небольшой снег, вероятность осадков 74%.

В субботу, 18 ноября, ночью -5, днем -2, ветер западный 3 м/с. Облачно, небольшой снег, вероятность осадков 79%.

В воскресенье, 19 ноября, потеплеет до -1 ночью, днем около -4. Ветер западный 4 м/с, малооблачно, без осадков.

Напомним, что из-за снегопада в эту среду на дорогах Свердловской области образовалась наледь. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге и соблюдать скоростной режим.

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 17.11.2017, 08:15

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.11.2017, 08:15Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: