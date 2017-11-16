Екатеринбург ждут холодные и снежные выходные

В пятницу и субботу в уральской столице велика вероятность осадков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
Ближайшие выходные заставят жителей Екатеринбурга забыть о том, что ноябрь – это осенний месяц. Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в уральской столице сохранится минусовая температура с осадками в виде снега.
В пятницу, 17 ноября, днем -2, ветер южный 2 м/с. Облачно, небольшой снег, вероятность осадков 74%.
В субботу, 18 ноября, ночью -5, днем -2, ветер западный 3 м/с. Облачно, небольшой снег, вероятность осадков 79%.
В воскресенье, 19 ноября, потеплеет до -1 ночью, днем около -4. Ветер западный 4 м/с, малооблачно, без осадков.
- Напомним, что из-за снегопада в эту среду на дорогах Свердловской области образовалась наледь. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге и соблюдать скоростной режим.
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