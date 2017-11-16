Няня из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве матери троих детей, страдала алкоголизмом

Следователи рассказали подробности громкого преступления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Следователи рассказали свои версию громкого убийства в Екатеринбурге, где няня ножом зарезала мать троих детей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, обвиняемая до работы нянечкой систематически злоупотребляла спиртным.

– Обвиняемая была в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры причинила несколько ножевых ранений пострадавшей, – объяснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. – Установлено, что убийство имело бытовой характер и было совершено в ходе внезапной возникшей ссоры между обвиняемой и потерпевшей. Внезапная ссора возникла из-за межличностного конфликта из-за выброшенного сотового телефона.

Сейчас следователи решают вопрос о проведении в отношении задержанной судебной психиатрической экспертизы. За убийство няне светит до 15 лет лишения свободы.

Об убийстве стало известно накануне.

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