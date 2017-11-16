«Подумала, что сейчас будут стрелять»: история с нападением собак на Компрессорном получила неожиданное продолжение

Обе стороны конфликта написали друг на друга заявления.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Недавно в Екатеринбурге три американских бульдога атаковали щенка породы бигль, которого вела на поводке 10-летняя девочка, у подъезда одного из домов в микрорайоне Компрессорном. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения. Вскоре запись появилась в соцсетях, где вызвала бурное обсуждение среди горожан. А детский омбудсмен Свердловской области в итоге предложил вообще запретить держать крупных собак в многоэтажках.

По словам мамы школьницы Кристины, нападение собак сильно напугало ее дочь. Поэтому женщина после случившегося подала заявление. В свою очередь владелица псов собирается подать на нее в суд за клевету. Корреспондент НАШЕЙ узнал, почему собачья стычка привела к конфликту соседей и спорам в интернете.

Три бульдога в одной квартире

Сейчас в квартире у Натальи – заводчицы больших собак – живет три американских бульдога. Причем последний появился совсем недавно. Женщина взяла пса, чтобы тот не оказался на улице. Раньше он жил у семьи, которая живет с Натальей в одном доме, но соседи решили отказаться от питомца из-за того, что у их ребенка появилась аллергия на собак.

Сейчас Наталья ищет для бульдога новых хозяев. Женщина признает: этот пес действительно агрессивен в отношении других собак, поэтому она гуляет с ним сама, и всегда одевает на него намордник. По ее словам, две другие собаки совсем не агрессивные, и в тот день они не пытались напасть ни на дочь соседки Кристины, ни на ее собаку. Наталья рассказала, что у бигля, с которым выходила из подъезда 10-летняя девочка, застряла лапа в ступенях.

Щенок начал скулить и это просто вызвало у бульдогов интерес, уверена Наталья. Но женщина признает, что в тот день эти две собаки были без намордников.

Проблемы в школе

После инцидента мама напуганной девочки написала заявление в полицию и рассказала историю по телевидению.

Как выяснилось, хозяйка псов живет с ними по соседству – этажом выше. Помимо прочего, в телевизионном сюжете сообщалось, что квартира, где живут три собаки, находится в антисанитарном состоянии. По словам Натальи, этот сюжет стал поводом для травли ее 13-летней дочери в школе.

– Дочь в слезах, – рассказала владелица собак. – После такого пиара, когда нас представили как неблагополучную семью. Но поскольку наших собак в школе все знают, например, они ходили с детьми в походы, все разрешилось.

Тем не менее, Наталья собирается подавать на Кристину иск за клевету. По мнению заводчицы, случай с собаками – просто следствие соседского конфликта, который начался уже давно.

Угрозы со всех сторон

Произошедшее вызвало жаркие споры в соцсетях. На обеих участниц конфликта посыпались угрозы. В частности некоторые пользователи обещали застрелить бульдогов Натальи, которых она теперь выгуливает по отдельности.

– Недавно гуляли и около нас резко остановилась машина. Я подумала: "Все, сейчас будут стрелять", – переживает женщина.

Нашлись и такие, кто захотел проучить Кристину.

– Мне не составит труда набить ей рожу. Мне до них 5 минут идти, – написала в ходе обсуждения инцидента в сети жительницам Компрессорного.

"Уважение таким людям"

Руководитель благотворительного центра "Зоозашита" Анна Вайман считает виновными в случившемся родителей 10-летней девочки, которые отпустили ее гулять с щенком одну.

Но поскольку бигль не получил увечий, а кинувшиеся к нему собаки были на поводках, зоозащитница считает конфликт преувеличенным. А вот то, что Наталья пытается пристроить чужого пса, по мнению Вайман, правильно.

– Уважение таким людям, ведь многие заводчики отказываются от собак, которые попали в какаю-то конфликтную ситуацию, – отмечает она.

"У собак сработал инстинкт"

Руководитель "Центра специальной дрессировки собак" Сергей Паздерник уверенно заявляет, что у бульдогов сработал стайный инстинкт.