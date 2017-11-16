После 10 дней поисков подростка в Нижнем Тагиле возбудили дело по статье «Убийство»

Следователи считают, что Алексея Думачева может уже не быть в живых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Следственный комитет Нижнего Тагила возбудил уголовное дел по статье "Убийство" после пропажи 15-летнего Алексея Думачева. Школьник из благополучной семьи пропал 6 ноября, но его поиски так ни к чему и не привели.

– Накануне с нами вновь беседовали сыщики. По их словам, из-за исчезновения Алексея возбуждено уголовное дело. К сожалению, мы мало чем могли им помочь. Ведь ребенок пропал после каникул, и мы не знаем, в каком настроении он был. Сейчас пора олимпиад, в которых Алексей всегда участвовал. Для нас его пропажа стала шоком, – цитиует TagilCity директора Гимназии №18 Людмилу Щербачеву.

Алексей был одет в синюю куртку, синие штаны и кроссовки серого цвета. Под курткой - серая кофта с капюшоном.

Волосы русые, рост 173 сантиметра, всегда ходит в капюшоне.

Особая примета – хромота.

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