Росстандарт нашел грубые нарушения на детских площадках в Свердловской области

Проверки провели после того, как во время игр в нескольких городах пострадали дети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Уральское управление Росстандарта обнаружило грубые нарушения на детских площадках Свердловской, Тюменской и Курганской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Светлану Михееву.

Дети получили травмы во время игр на детских и спортивных площадках в Кургане, Шадринске и Краснотурьинске. По всем этим инцидентам были проведены проверки, во время которых сотрудники Росстандарта выявили нарушения. Например, на батутах не соблюдалось ограничение количества детей, батуты были плохо зафиксированы, из-за чего происходила давка.

С 1 марта этого года начал действовать стандарт на ледовые горки, которые стали массово производить на Урале. В стандарте закреплены требования безопасности к установке горок и их техобслуживанию.