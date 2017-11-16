Строительство екатеринбургского ледового городка под угрозой срыва

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Всему причина теплая погода на Урале. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017 Строительство ледового городка, который должен украсить центр Екатеринбурга, находится под угрозой срыва. Всему виной теплая погода на Урале. Сейчас днем температура воздуха близка к нулю, а по ночам всего -5. – Планировали начать работать со льдом с 1 декабря, но посмотрим, как в этом году будет. Видите, пока стоит тепло. Будем надеяться, что в ближайшее время пойдут морозы. Мы волнуемся, но тревогу пока не бьем. Бывало, с 5–7 декабря начинали возить лед, работали в две смены и все успевали, – цитирует Е1 директора компании "Айс-проект" Николая Наумчука. Напомним, что в этом году темой ледового городка стал предстоящий юбилей Екатеринбурга, ЭКСПО-2025, а также Чемпионат мира по футболу, которому будет посвящена выставка фигур.

В этом году на строительство городка потратят 23 миллиона рублей. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 17.11.2017, 15:36

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.11.2017, 15:36Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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