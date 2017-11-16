Строительство екатеринбургского ледового городка под угрозой срыва

Всему причина теплая погода на Урале.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
Строительство ледового городка, который должен украсить центр Екатеринбурга, находится под угрозой срыва. Всему виной теплая погода на Урале. Сейчас днем температура воздуха близка к нулю, а по ночам всего -5.
– Планировали начать работать со льдом с 1 декабря, но посмотрим, как в этом году будет. Видите, пока стоит тепло. Будем надеяться, что в ближайшее время пойдут морозы. Мы волнуемся, но тревогу пока не бьем. Бывало, с 5–7 декабря начинали возить лед, работали в две смены и все успевали, – цитирует Е1 директора компании "Айс-проект" Николая Наумчука.
- Напомним, что в этом году темой ледового городка стал предстоящий юбилей Екатеринбурга, ЭКСПО-2025, а также Чемпионат мира по футболу, которому будет посвящена выставка фигур.
- В этом году на строительство городка потратят 23 миллиона рублей.
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