Свердловчанин лишился «Ягуара» из-за долгов по алиментам

Теперь иномарку пустят с молотка на аукционе.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
Судебные приставы арестовали автомобиль Jaguar X-Typе у жителя Среднеуральска в счет погашения долгов по алиментам, сообщает пресс-служба ФССП. Мужчина задолжал в счет своей 10-летней дочери 115 000 рублей.
– Летом 2016 года неплательщик обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов, взыскиваемых с него: с 1/4 части всех доходов до 1/6. Суд пошел ему навстречу, однако и после этого должник не начал выплачивать деньги, – отметили приставы.
Должник не был готов расстаться с автомобилем, но ему ничего не оставалось, как добровольно отдать документы и ключи вместе с машиной.
- Сейчас Jaguar находится на хранении у матери девочки, но позже его передадут на торги Росимущества, а полученные деньги пойдут на погашение алиментов.
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