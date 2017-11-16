Свердловчанин лишился «Ягуара» из-за долгов по алиментам

Теперь иномарку пустят с молотка на аукционе. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017 Судебные приставы арестовали автомобиль Jaguar X-Typе у жителя Среднеуральска в счет погашения долгов по алиментам, сообщает пресс-служба ФССП. Мужчина задолжал в счет своей 10-летней дочери 115 000 рублей. – Летом 2016 года неплательщик обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов, взыскиваемых с него: с 1/4 части всех доходов до 1/6. Суд пошел ему навстречу, однако и после этого должник не начал выплачивать деньги, – отметили приставы. Должник не был готов расстаться с автомобилем, но ему ничего не оставалось, как добровольно отдать документы и ключи вместе с машиной. Сейчас Jaguar находится на хранении у матери девочки, но позже его передадут на торги Росимущества, а полученные деньги пойдут на погашение алиментов. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 17.11.2017, 12:45

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.11.2017, 12:45Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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