Свердловская область вошла в топ-20 самых читающих регионов

Рейтинг составили в рамках конкурса "Самый читающий регион".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
Свердловская область попала в двадцатку самых читающих регионов РФ. Список был озвучен на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Кроме нашего региона, в список вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Воронежская области, Красноярский край, Курская, Московская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новосибирская области, Крым, Хакасия, Ставропольский край, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область.
Рейтинг был составлен в рамках конкурса "Самый читающий регион", который организовал Российский книжный союз.