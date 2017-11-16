Свердловская область вошла в топ-20 самых читающих регионов

16+ Фото: Архив НАШЕЙ

Рейтинг составили в рамках конкурса "Самый читающий регион". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017 Свердловская область попала в двадцатку самых читающих регионов РФ. Список был озвучен на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Кроме нашего региона, в список вошли Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Воронежская области, Красноярский край, Курская, Московская области, Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новосибирская области, Крым, Хакасия, Ставропольский край, Ульяновская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ярославская область. Рейтинг был составлен в рамках конкурса "Самый читающий регион", который организовал Российский книжный союз.

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 17.11.2017, 19:40

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 17.11.2017, 19:40Тэги: Рейтинг Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: