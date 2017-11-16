Свердловские власти запретили строительство в заброшенной больнице в Зеленой роще

Приказ опубликован на портале правовой информации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Управление госохраны памятников культурного наследия утвердило границы заброшенной больницы в центре Екатеринбурга, которая относится к памятникам архитектуры и охраняется законом. Приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно ему, на территории заброшенной больницы запрещается новое строительство. Также определен режим пользования зданием: на его территории разрешено проводить работы по сохранению здания, природного и культурного ландшафта, воссоздавать утраченные элементы, проводить капитальный ремонт и реконструкцию.

Запрещается проводить строительные работы, земляные работы без археологического обследования, прокладывать комумникации (исключение - коммуникации, необходимые для реставрации), размещать рекламные баннеры и устанавливать блоки вентиляции в здании.