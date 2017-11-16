У Екатеринбурга появится свой «Эрмитаж» за полмиллиарда рублей

Его откроют к 75-летию Великой Победы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

На VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, состоялось подписание дополнительного соглашения о создании культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал", сообщает департамент информационной политики.

Соглашение является дополнением к документу, подписанному в 2014 году, и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года.

Решение о подписании соглашения было принято во время визита в Екатеринбург министра культуры России Владимира Мединского.

Смета строительства "Эрмитажа" составляет более 576 миллионов рублей.

Завершить работы по созданию центра планируется к 75-летию Великой Победы в 2020 году.

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