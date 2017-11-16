В Екатеринбурге дизельное топливо подорожало до 40 рублей за литр

Только заправки "Лукойл" пока не подняли цены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Цены на дизельное топливо на заправках Екатеринбурга впервые выросли до 40 рублей за литр, сообщает е1.

Такая ситуация на заправках сразу двух крупных сетей – "Газпромнефти" и "Башнефти". Как отмечают автомобилисты, с наступлением зимы каждый год цена на дизель росла, но 40 рублей она никогда не достигала.

На сегодня, 17 ноября, на"Башнефти" литр дизеля продают за 40 рублей, а на "Газпромнефти" – за 40,5 рубля. "Лукойл" пока выигрывает: дизельное топливо здесь можно купить за 39,55 рублей.