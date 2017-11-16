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В Екатеринбурге дизельное топливо подорожало до 40 рублей за литр

В Екатеринбурге дизельное топливо подорожало до 40 рублей за литр
16+
Фото: pixabay.com
Только заправки "Лукойл" пока не подняли цены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Цены на дизельное топливо на заправках Екатеринбурга впервые выросли до 40 рублей за литр, сообщает е1.
 
Такая ситуация на заправках сразу двух крупных сетей – "Газпромнефти" и "Башнефти". Как отмечают автомобилисты, с наступлением зимы каждый год цена на дизель росла, но 40 рублей она никогда не достигала.
 
На сегодня, 17 ноября, на"Башнефти" литр дизеля продают за 40 рублей, а на "Газпромнефти" – за 40,5 рубля. "Лукойл" пока выигрывает: дизельное топливо здесь можно купить за 39,55 рублей. 
  • В декабре прошлого года президент "Лукойла" Вагит Алекперов в интервью "России 24" прогнозировал увеличение цен на бензин на 8-12% в течение года. 
  • 95-й бензин стал стоить дороже 40 рублей весной 2017 года именно на заправках "Лукойла".
  • В середине ноября оптовые цены на бензин обновили рекордные уровни. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 2,3% до 42 850 рублей за тонну, АИ-95 подорожал на 1,7% до 44 990 рублей за тонну.
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Марина Подкорытова, 17.11.2017, 19:10
Тэги: Деньги, Авто, Жизнь в городе
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