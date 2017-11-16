В Екатеринбурге глава Росгвардии посетил Центральный стадион

Также он увидел строящийся дом, где будут жить семьи омоновцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В столицу Урала с рабочим визитом приехал директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов. Поводом к его визиту стали вопросы безопасности в связи с предстоящими играми ЧМ по футболу 2018 года, сообщили в департаменте информполитики региона.

В Екатеринбурге Золотов провел совещание.

– До начала основной программы турнира остается немногим более полугода, и сейчас мы приступили к реализации заключительного этапа подготовительных мероприятий. В столице Урала в июне пройдет четыре игры. И Росгвардия совместно с другими силовыми структурами обеспечит безопасность их проведения, – отметил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Также в Екатеринбурге глава Росгвардии, вместе с губернатором Евгением Куйвашевым осмотрели "Екатеринбург Арену" и реконструированные корпуса 5-ого Военного клинического госпиталя, а также стройплощадку жилого дома, где скоро получат жилье 129 семей бойцов ОМОНа и СОБРа.

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