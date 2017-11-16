В Екатеринбурге появился новый контейнер для сбора отработанных батареек

Сдать их можно совершенно бесплатно. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017 В Екатеринбурге появился новый экобокс для сбора использованных элементов питания , сообщает Justmedia. Специальный контейнер для отслуживших батареек установлен на Красноармейская, 62 в офисе ERGO. Приносить туда можно любые отработанные батарейки в часы работы компании. По мере заполняемости бокса, все элементы перевезут на завод для безопасной утилизации. Батарейки наносят огромный вред окружающей среде. В них содержатся такие опасные металлы, как ртуть, никель, свинец и цинк.

Подобные пункты работают в Екатеринбурге в разных ТЦ. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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