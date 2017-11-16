В Екатеринбурге реконструировали Краснознаменную группу

Акция была приурочена к 44 годовщине со дня награждения Свердловска орденом Ленина. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017 Накануне вечером в центре Екатеринбурга активисты движения "Суть времени" реконструировали на плотинке Краснознаменную группу. На месте, где раньше был установлен монумент, выстроились 16 человек с красными флагами. фото: https://vk.com/eotural По словам одного из активистов Артемия Брусницина, акция была посвящена 44 годовщине со дня награждения Свердловска орденом Ленина "за трудовой и боевой подвиг жителей города, вклад в индустриализацию и разгром фашистских захватчиков". – В мае 1974 года в честь этого события в самом центре города, на затворной камере плотины городского пруда, была установлена Краснознаменная группа. Четыре года назад, зимой 2013 года, памятник был варварски снесен администрацией Екатеринбурга, – написал "ВКонтакте" активист. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 17.11.2017, 09:33

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 17.11.2017, 09:33Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: