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В Екатеринбурге реконструировали Краснознаменную группу

В Екатеринбурге реконструировали Краснознаменную группу
16+
Фото: https://vk.com/eotural
Акция была приурочена к 44 годовщине со дня награждения Свердловска орденом Ленина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Накануне вечером в центре Екатеринбурга активисты движения "Суть времени" реконструировали на плотинке Краснознаменную группу. На месте, где раньше был установлен монумент, выстроились 16 человек с красными флагами.

фото: https://vk.com/eotural

По словам одного из активистов Артемия Брусницина, акция была посвящена 44 годовщине со дня награждения Свердловска орденом Ленина "за трудовой и боевой подвиг жителей города, вклад в индустриализацию и разгром фашистских захватчиков".

– В мае 1974 года в честь этого события в самом центре города, на затворной камере плотины городского пруда, была установлена Краснознаменная группа. Четыре года назад, зимой 2013 года, памятник был варварски снесен администрацией Екатеринбурга, – написал "ВКонтакте" активист.

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Олег Галимов, 17.11.2017, 09:33
Тэги: Новости
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