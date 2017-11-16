В Екатеринбурге сломали памятную доску адмиралу Колчаку

Полиция начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за повреждения памятной доски адмиралу Колчаку.

Сторонники незарегистрированной партии "Другая России" сломали памятнику доску Колчаку на доме № 9 на улице Февральской Революции. Как объяснили в соцсети сами активисты, доску разбили во время акции, приуроченной к столетию революции, а Колчак - "один из организаторов террора в Сибири и военный преступник, не подлежащий реабилитации".

Доску разбили тяжелым предметом, сейчас на ней нет верхней части с портретом Колчака, сообщает Zmak.com. Полиция начала проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.