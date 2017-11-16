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В Екатеринбурге сломали памятную доску адмиралу Колчаку

В Екатеринбурге сломали памятную доску адмиралу Колчаку
16+
Фото: vk.com/drugoross
Полиция начала проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В Екатеринбурге полиция начала проверку из-за повреждения памятной доски адмиралу Колчаку. 
 
Сторонники незарегистрированной партии "Другая России" сломали памятнику доску Колчаку на доме № 9 на улице Февральской Революции. Как объяснили в соцсети сами активисты, доску разбили во время акции, приуроченной к столетию революции, а Колчак - "один из организаторов террора в Сибири и военный преступник, не подлежащий реабилитации".
 
Доску разбили тяжелым предметом, сейчас на ней нет верхней части с портретом Колчака, сообщает Zmak.com. Полиция начала проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.
  • 7 ноября сторонники партии, образованной писателем Эдуардом Лимоновым, пытались поджечь памятник Борису Ельцину возле Ельцин Центре. 
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Маша Шмурыгина, 17.11.2017, 13:28
Тэги: Происшествия
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Горожанин17 ноября 2017, 14:42
Дикие люди, все им давно мертвые люди покоя не дают.
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