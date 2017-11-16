Автобус с «рогами»: в Екатеринбурге тестируют новый городской вид транспорта

Главное преимущество электробуса в том, что он может ездить как с присоединенными к троллейбусной линии штангами, так и автономно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

В середине ноября в Екатеринбург из Энгельса привезли на тестирование новенький электробус. Правда, в столице Урала он пробудет всего две недели – и все это время будет курсировать по троллейбусному маршруту № 1 ("Ж/д вокзал – Химмаш"). А потом машину передадут транспортникам Санкт-Петербурга, которые, собственно, и предоставили уральцам новинку на пробу.

Вместе с сотрудниками Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ) основные плюсы и минусы нового вида транспорта оценила корреспондент НАШЕЙ.

Недешевая чудо-техника

С виду электробус выглядит немного непривычно: то ли автобус с "рогами", то ли низкопольный троллейбус.

– "Мегаполис" приехал к нам на тестирование прямо с завода. И мы сразу отправили его на самый продолжительный маршрут, длиной около 36 километров, – рассказал главный инженер ТТУ Олег Кошкин, когда мы вместе с ним вошли в салон электробуса на "Химмаше". – Он вмещает 89 пассажиров вместо 140, как в стандартном троллейбусе.

Но главное преимущество электробуса, конечно, в том, что он может ездить как с присоединенными к троллейбусной линии штангами, так и автономно. Сотрудник ТТУ рассказал, что без подзарядки машина может проехать около 20 километров.

Как отметил Олег Кошкин, на сегодняшний день сроки эксплуатации у многих троллейбусов Екатеринбурга уже истекли, их надо менять. Правда стоит эта чудо-техника недешево: 15-19 миллионов рублей. При этом цена обычного троллейбуса варьируется от 2 до 10 миллионов. Но, по словам представителя завода "Тролза" Сергея Буланова, новый двигатель с тяговым приводом позволяет сэкономить до 35% электроэнергии.

– Заряжать его можно по контактной сети и через розетку 380 Вольт, – сообщил он.

Климат-контроль и розетки для зарядки гаджетов

Также Буланов рассказал, что над дверями электробуса установлены инфракрасные датчики, которые считывают, сколько людей зашли в салон, их пол и даже возраст.

Кроме того, в салоне работают климат-контроль, кондиционер и 8 камер, видео с которых передается на монитор в кабине водителя, а также в салоне есть бегущая строка с информацией для пассажиров. Также установили и площадку для инвалидной коляски с кнопкой вызова водителя, и ремни безопасности, которыми можно пристегнуть коляску к поручню, чтобы она не каталась по салону.

В салоне установлено табло с бегущей строкой. Там отображается информация о маршруте, остановках, температуре внутри и снаружи. Причем на двух языках. Еще одна важная деталь: в салоне есть розетки USB для зарядки гаджетов.

При этом весь корпус у электробуса пластиковый, а несущий каркас сделан из металлических труб.

– Но из-за того, что колеса у электробуса меньшего диаметра, они более чувствительны к ямам, и иногда на кочках из-за этого штанги сходят с линии, – рассказал о минусах новинки инженер ТТУ.

Ехали быстро, но недолго

И вот в «Мегаполис» садятся первые пассажиры этого рейса: мама с дочкой, две девушки и бабушка.

– Моей дочке очень нравится этот троллейбус: тут тепло, уютно, красиво, все новое, ехать приятно, – делится впечатлением молодая екатеринбурженка. – Да, хороший транспорт, едет плавно. Екатеринбург не деревня, достоин такого транспорта, – добавляет пенсионерка.

Как рассказала кондуктор Лариса Логинова, в целом пассажирам, конечно, настроены позитивно. Сложность вызвало то, что многие не понимают: автобус перед ними или троллейбус. А маршруты у "единиц" разные.

– Вот и приходится постоянно кричать, что мы едем как троллейбус, чтобы заходили. Остальное все прекрасно. Молодежи особенно нравится, что сотовый зарядить можно, пользуются, – добавила кондуктор.

И вот отъехали мы от "Химмаша". Ход на самом деле очень плавный. Водитель решил не цеплять штанги к линии и поехал на аккумуляторе… Но через 4 остановки он вдруг разрядился.

И бабушка, что только что хвалила новинку, тут же запричитала: "Зачем такую. ерунду запустили, раз ехать не может? Верните деньги!". Правда, водитель оперативно подключил токоприемники к линии, и машина двинулась дальше. Но при подъезде к остановке "Саввы Белых" опять встали – внезапно отпали штанги. Видимо, на кочке. Поэтому шоферу снова пришлось выходить и прикреплять их к линии, потратив пару минут.

– Но зато, когда у Центральной гостиницы на днях сломался троллейбус, убрав штанги, мы спокойно его объехали. Это очень удобно, – подметил во время этой заминки водитель ТТУ Антон Тарских. – Троллейбусам в нашем парке более 20 лет, а эта новинка всем нравится. Водить его тоже легко, за пять минут обучились.

Но, как признал инженер ТТУ, могут возникнуть сложности при обслуживании внутри депо из-за габаритов, которые не вписываются в стандарты: машина больше стандартного троллейбуса на полметра. Для ремонта шасси понадобятся другие домкраты и ремонтная канава.

Слет "усов" на кочках может исчезнуть зимой: после снегопадов ямы укатаются и электробус будет ходить плавнее.

Срок эксплуатации у электробуса, как и у обычного троллейбуса, составляет 10–12 лет. В Санкт-Петербург заказали несколько сотен таких машин. Также около 5 лет похожие модели уже эксплуатируются в Москве.

Фото: Марина Подкорытова