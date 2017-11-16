В Екатеринбурге у двух наркоторговцев нашли 30 килограмм «синтетики»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
В Свердловской области задержали двоих местных жителей, которые распространяли в регионе наркотики. Благодаря совместной операции ГУ МВД и УФСБ из незаконного оборота изъяли 33,5 килограмма "синтетики".
фото: Пресс-центр МВД России
– В 2016 году 29-летний житель поселка Первомайский и 26-летний житель Екатеринбурга организовали распространение наркотических средств синтетического происхождения с использованием тайников, – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В мае этого года наркоторговцы делали "закладки" в Екатеринбурге. Наркотики расфасовывались в съемной квартире, а в каждый "тайник" они клали от половины грамма до нескольких килограммов "синтетики".
- Сейчас уголовное дело в отношении них окончено и направлено с обвинительным заключением в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!