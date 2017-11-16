В Екатеринбурге у двух наркоторговцев нашли 30 килограмм «синтетики»

16+ Фото: Пресс-центр МВД России

Их удалось задержать во время совместной операции ФСБ и полиции. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017 В Свердловской области задержали двоих местных жителей, которые распространяли в регионе наркотики. Благодаря совместной операции ГУ МВД и УФСБ из незаконного оборота изъяли 33,5 килограмма "синтетики". фото: Пресс-центр МВД России – В 2016 году 29-летний житель поселка Первомайский и 26-летний житель Екатеринбурга организовали распространение наркотических средств синтетического происхождения с использованием тайников, – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В мае этого года наркоторговцы делали "закладки" в Екатеринбурге. Наркотики расфасовывались в съемной квартире, а в каждый "тайник" они клали от половины грамма до нескольких килограммов "синтетики". Сейчас уголовное дело в отношении них окончено и направлено с обвинительным заключением в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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