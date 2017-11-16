В «Коляда-театре» представят «Кисельные берега»

Спектакль расскажет о жизни в российской глубинке, где будто бы остановилось время.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

17 и 18 ноября на малой сцене "Коляда-театра" представят первую постановку лирической комедии Ангизы Ишбулдиной "На кисельном берегу".

События, происходящие в спектакле, а точнее в селе Заречное, могли произойти в любых других маленьких вымирающих населённых пунктах, коих в России сотни, если не тысячи. Здесь, в Заречном, нет сотовой связи и Интернета, нет моста и машин, но есть жизнь, настоящая жизнь, и фольклорный ансамбль «Затея».

– "На кисельном берегу" – история о том, как важно хоть иногда каждому из нас посвящать себя отдыху, на секунду остановиться и почувствовать самую обычную радость, тепло, энергию мира, любовь, которые заключаются не всегда в работе и постоянной спешке. У каждого в жизни должно быть такое место покоя, где можно просто отдохнуть, – рассказывает режиссер Эльвира Мухутдинова.

НАША побывала на генеральной репетиции актеров и делится с вами фоторепортажем со сцены.

фото: Артур Фазлиев / "Наша Газета"

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