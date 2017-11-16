В России кончились деньги на выплату пенсий

Об этом заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не видит другого выхода, как повысить пенсионный возраст в России, пишут "Аргументы и факты". По его мнению, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить пожилым людям хотя бы нынешнюю скромную пенсию.

– Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране, – заявил Кудрин.

Кудрин также отметил, что в 2016 году в России впервые не проиндексировали пенсии, а сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам.

Также, по мнению экс-министра "закрыть дыру" за счет других источников как, например, повышения налогов, не удастся.

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