В Свердловской области семья с ребенком отравилась токсинами в доме для сирот

Пострадавших госпитализировали.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017
Следователи начали проверку после отравления токсинами семьи в доме для сирот.
Семья с маленьким ребенком почувствовала себя плохо из-за повышенной концентрации вредного вещества в их квартире. Жилье, предназначенное для сирот, семья получила недавно, сообщили в областном Следственном комитете.
В сентябре члены семьи, включая трехлетнего малыша, были экстренно госпитализированы в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Позже сотрудники Роспотребнадзора провели исследование, которое показало, что в отдельных квартирах этого дома превышены нормы бензола.
- Областной Следственный комитет организовал доследственную проверку, во время которой будет установлено, соблюдались ли необходимые нормы при строительстве дома.