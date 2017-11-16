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В Свердловской области семья с ребенком отравилась токсинами в доме для сирот

В Свердловской области семья с ребенком отравилась токсинами в доме для сирот
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Пострадавших госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Следователи начали проверку после отравления токсинами семьи в доме для сирот. 
 
Семья с маленьким ребенком почувствовала себя плохо из-за повышенной концентрации вредного вещества в их квартире. Жилье, предназначенное для сирот, семья получила недавно, сообщили в областном Следственном комитете.
 
В сентябре члены семьи, включая трехлетнего малыша, были экстренно госпитализированы в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Позже сотрудники Роспотребнадзора провели исследование, которое показало, что в отдельных квартирах этого дома превышены нормы бензола. 
  • Областной Следственный комитет организовал доследственную проверку, во время которой будет установлено, соблюдались ли необходимые нормы при строительстве дома. 
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 17.11.2017, 16:09
Тэги: Дети, Семья, Здоровье
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