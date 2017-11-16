В Свердловской области семья с ребенком отравилась токсинами в доме для сирот

Пострадавших госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Следователи начали проверку после отравления токсинами семьи в доме для сирот.

Семья с маленьким ребенком почувствовала себя плохо из-за повышенной концентрации вредного вещества в их квартире. Жилье, предназначенное для сирот, семья получила недавно, сообщили в областном Следственном комитете.

В сентябре члены семьи, включая трехлетнего малыша, были экстренно госпитализированы в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Позже сотрудники Роспотребнадзора провели исследование, которое показало, что в отдельных квартирах этого дома превышены нормы бензола.