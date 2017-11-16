Водителя, спасшего уральских детей в ДТП, представят к высшей награде омбудсмена РФ

С такой инициативой выступила Татьяна Мерзлякова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 17.11.2017

Водителя автобуса Сергея Блохина, который ценой жизни спас уральский детей в ДТП в Ярославской области, планируют представить к высшей награде омбудсмена РФ – медали "Спешите делать добро". С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

– Я и мой коллега из Ярославской области хотим отметить подвиг водителя, – цитирует Мерзлякову ТАСС. – Поэтому я обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой представить погибшего в ДТП мужчину к высшей награде омбудсмена РФ – медали "Спешите делать добро".

По предварительным данным, инициатива Татьяны Мерзляковой была встречена положительно.

Напомним, что авария произошла вечером 8 ноября, когда грузовик не уступил дорогу экскурсионному автобусу.

Более 20 человек получили травмы и были госпитализированы в больницы Ростова и Ярославля.

Родители школьников собрали и перевели жене Сергея Блохина 65 000 рублей.

Медаль "Спешите делать добро" была учреждена в 2005 году.

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