Проезд для льготников подорожает в два раза: утверждены новые тарифы на ЕКАРТУ в Екатеринбурге

В среднем стоимость электронного проездного вырастет на 200-300 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил новые тарифы для проезда в общественном транспорте по электронному проездному (ЕКАРТЕ). Соответствующее постановление опубликовано 18 января 2017 года на официальном сайте городской Администрации.

Для пассажиров-льготников стоимость электронного проездного на неограниченное количество поездок вырастет в два раза — с 426 до 1000 рублей. Столько же будут платить за безлимитный проезд школьники (вместо 850 рублей).

Льготная ЕКАРТА на 10 поездок подорожала на 10 рублей — до 200 рублей. Для учащихся вузов стоимость безлимитного проездного выросла до 1700 рублей, для остальных пассажиров — до 2800 рублей.

Тарифы на проездной на один вид транспорта изменились следующим образом: для школьников — 650 рублей, для студентов — 1100 рублей, для остальных пассажиров —1900 рублей.

За ЕКАРТУ на два вида транспорта школьникам придется платить 780 рублей, остальным пассажирам — 2200 рублей. Проездной на 20 поездок будет стоить 500 рублей, на 40 поездок — 980 рублей, на 70 поездок — 1680 рублей.