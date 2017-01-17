Аэропорт Екатеринбурга остановил работу из-за сильного тумана

Вылеты самолетов задерживаются, прибывающие лайнеры отправляют в другие города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Аэропорт Кольцово 18 января приостановил работу из-за неблагоприятных метеоусловий - десятки рейсов задерживаются, несколько самолетов отправлены в другие города.

Густой туман парализовал аэропорт Екатеринбурга

Густой туман не дает приземлиться в Кольцово 12 рейсам - задерживаются самолеты из Краснодара, Сочи, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута, Новосибирска, а также из финского города Хельсинки. Кроме этого, задерживаются вылеты из Екатеринбурга в Москву, Хельсинки, Сочи, Санкт-Петербург и на остров Пхукет.

Самолеты не могут сесть в Кольцово

Несколько самолетов были отправлены в аэропорты Перми, Челябинска и Тюмени. Среди них - рейс Бангкок - Екатеринбург, совершивший экстренную посадку в пермском аэропорту. Лайнер не смог приземлиться в Кольцово и со второй попытки, экипажу пришлось садиться в аэропорту Челябинска. Известно, что на этом самолете летел с семьей Сергей Исаев, член команды «Уральские пельмени». Ранее сообщалось, что беременной пассажирке этого борта стало плохо во время полета.

Не смог приземлиться в Кольцово и самолет, на котором возвращался из отпуска бард Александр Новиков, чье уголовное дело расследуется на данный момент в Екатеринбурге. Борт был отправлен в Челябинск.

Самолет авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Москва - Екатеринбург около часа кружил над Кольцово, однако сесть так и не смог и отправился на запасной аэродром в Челябинске.

Онлайн-табло Кольцово сообщает, что причиной задержек рейсов стали метеоусловия - в ночь на 18 января и утром 18 января над Екатеринбургом сгустился плотный туман.

​Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!