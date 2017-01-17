Чиновники не заплатили за проезд: частные перевозчики требуют с мэрии Екатеринбурга сотни миллионов рублей

Иски связаны с отсутствием компенсаций за льготников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Коммерческие перевозчики начали 2017 год с подачи в Арбитражный суд Свердловской области многомиллионных исков к Администрации Екатеринбурга. 13 января 2017 года два иска ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие «Город» и ООО «Транзит-Авто».

За льготников передайте оплату

Первая компания требует взыскать с муниципалитета 28,5 млн рублей, вторая — 3,47 млн рублей. К 16 января исковое заявление было принято к рассмотрению от ООО «ПАТП «Город».

Предварительные слушания по этому делу назначены на 16 февраля 2017 года. В документах суда не уточняются причины образования долга. По всей видимости, речь идет о взыскании компенсации за провоз льготников.

Вопрос о принятии иска от ООО «Транзит-Авто» к настоящему времени не решен.

Эта музыка будет вечной

Перевозка льготников не первый год становится причиной конфликта между муниципалитетом и частными перевозчиками.

Поток судебных исков от компаний в картотеке, согласно картотеке длится с 2014 года. Так, ООО «Декар» (обслуживает маршруты № 46, 04, 042, 053) заявляло к муниципалитету исковые требования в 2014, 2015 и 2016 годах.

В 2011 году руководства региона и муниципалитета на фоне массовых протестов против монетизации льгот договорились разделить расходы пополам. С того времени, как утверждает Администрация Екатеринбурга, областные власти денег на проезд льготников города не давали.

По оценке властей города, ежегодно льготники совершают по городу порядка 50 млн поездок. В качестве доплаты транспортникам требуется переводить из бюджета по 1,3 млрд рублей в год. По факту перевозчики получают 713 млн рублей.