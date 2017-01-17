Сказочная дымка: екатеринбуржцы делятся фотографиями затуманенного города

Подборка из соцсетей снимков с туманом на улицах Екатеринбурга.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
Во вторник вечером, 17 января, улицы Екатеринбурга заполонил туман. Фонари стали казаться волшебными огоньками, а деревья превратились в мохнатых чудовищ в снежной дымке.
Пока синоптики ждут пятницы, которая принесет спасительный сильный ветер, НАША выбрала самые интересные кадры из соцсетей, выложенные екатеринбуржцами.
Обычное уральское утро. Минус 20, туман. Аэропорт закрыт
- Вспомним, как выпал первый снег в городе в ноябре 2016, как горожане наблюдали последнее суперлуние года и как отмечали новогодние корпоративы.
Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!