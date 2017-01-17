Житель Екатеринбурга совершил кругосветку за 414 дней

Екатеринбуржец посетил более 30 стран.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Екатеринбуржец Станислав Трапезников совершил кругосветное путешествие за 414 дней, преодолев около 100 тысяч километров и посетив более 30 стран, сообщает ОТВ 17 января.

Житель Екатеринбурга посетил все континенты

Идея совершить кругосветное путешествие появилась у екатеринбуржца три года назад - Станислав решил поседить все континенты, кроме Антарктиды. По земле отважный екатеринбуржец путешествовал автостопом, океаны и моря пересекал на самолете.

Во время путешествия, по словам Станислава, его часо угощали и кормили, а еда в дешевых странах, таких, как Боливия, Перу и Эквадор, была недорогой, поэтому на питание у мужчины уходило немного денег.

В Индонезии екатеринбуржец поднялся на действующий вулкан

В Индонезии Станислав совершил восхождение на действующий вулкан, который выбрасывал газ из жерла. Никаких конфликтов с местными жителями у Станислава не было - разве что с охраной достопримечатльностей, так как мужчина не хотел покупать дорогой билет и искал другие способы посмотреть на примечательные места. Впрочем, за билеты екатеринбуржцу все же пришлось пару раз заплатить - за посещение океанариума в Сингапуре и терракотовой армии в Китае.

- Частенько я осознавал, что я представлял страну по-другому. Китай представлялся до моей поездки не то что страна третьего мира, но я думал, что она такая более аграрная, что она похуже России в плане инфраструктуры, а выяснилось, что совсем наоборот, - рассказал Станислав.

Во время путешествия, по словам екатеринбуржца, он понял, какие вещи в России наиболее конкурентноспособные: это интернет, быстрый и дешевый в нашей стране, и шоколад.