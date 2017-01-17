Маг Симаков решил помочь ловцу покемонов Соколовскому

Магистр магии вуду завершил принудительное лечение в психбольнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Магистр магии вуду Антон Симаков завершил принудительное лечение, на которое он был помещен по решению суда в ходе расследования уголовного дела об оскорблении чувств верующих , сообщает Znak.com 18 января.

Маг Антон Симаков прошел принудительное лечение

Антон Симаков прошел принудительное лечение в стационаре психиатрической больницы и теперь находится на свободе. Обсуждать лечение маг отказался, сообщив лишь, что у него все хорошо. Сейчас Симаков готовится к художественной выставке, которая будет состоять из единственной его картины под названием «Курица на велосипеде». Маг планирует организовать выставку в начале февраля и сейчас ведет переговоры с разными площадками, в том числе с Ельцин Центром.

Симаков хочет продать свою картину и отдать деньги ловцу покемонов Соколовскому

Планы на картину у мага немаленькие: продать ее Симаков планирует за 2,5 миллиона рублей. Часть этих денег маг намерен передать блогеру Руслану Соколовскому, который является фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме за то, что играл в мобильную игру в Храме-на-Крови. При этом в продаже своей картины маг уверен на 70 процентов.

– Есть договоренности с двумя площадками – частной галереей и государственным музеем, который подчиняется Министерству культуры. В принципе, логичней и интересней это было бы сделать в Ельцин Центре как в последнем оплоте демократии. Если он даст добро, тогда картина размещаться будет там. Руслан Соколовский – мой товарищ по несчастью, только ему светит намного больше. Не знаю, чем дело кончится, но деньги ему явно понадобятся, – сообщил НАШЕЙ Антон Симаков.

Уголовное дело в отношении Симакова возбудили после того, как маг 2 октября 2014 года в своем офисе в присутствии журналистов совершил жертвоприношение – отрезал голову петуху и разбрызгал кровь птицы по православному покрову. Обряд, по словам самого мага, был направлен против президента Украины Петра Порошенко.

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