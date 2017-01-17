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«Ой, оно брызгается!» НАША выяснила, где купить китайские продукты в Екатеринбурге и стоит ли это есть

«Ой, оно брызгается!» НАША выяснила, где купить китайские продукты в Екатеринбурге и стоит ли это есть
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Сейчас екатеринбуржцев уже не удивишь экзотическими азиатскими блюдами, которые предлагают буквально в каждом втором ресторане. Китайская лапша в коробочках, острый рис, пряная курочка с карри - все это вошло в наш привычный рацион и не вызывает ни особого восторга, ни отторжения.

В поисках гастрономических изысков журналист НАШЕЙ отправилась в абсолютно непопулярные у нас заведения – лавочки с настоящими китайскими продуктами, которые работают на «Таганском ряду».

Китайские продукты: где их искать?

Изначально мне хотелось узнать, чем питаются китайцы, живущие в Екатеринбурге, и где они закупают продукты для приготовления своих блюд. Но оказалось, что без наводки на «Таганском ряду» сейчас не найдешь не то, что национальные продукты, но даже самих китайцев. Вместо того чтобы сосредоточиться в каком-то определенном месте они разбрелись по территории всего рынка и работают и тут, и там.

Найти первых китайцев худо-бедно, говорящих на русском языке, мне удалось примерно через полчаса поисков. Два мужчины курили рядом с торговым комплексом «Таганский ряд».

- Вы говорите по-русски?, - интересуюсь я. После одобрительного кивка спрашиваю, как попасть в торговые ряды с гражданами Китая. Моему вопросу мужчины ничуть не удивляются и уточняют, что я хочу купить.

- Хочется экзотических продуктов из Китая, - отвечаю я.

Этим я ввожу мужчин в глубокий ступор. Они, словно забывают, как складывать русские слова в предложения, и произносят лишь: «Еда есть тама, тама есть кафе, ешь, что хочешь». После этого моргают глазами, докуривают и спешно удаляются.

Еще минут через 10 поисков знакомлюсь с миловидной девушкой-китаянкой, которая дает мне четкую наводку, поясняя, что нужные мне магазины находятся справа от торгового центра «Ханой».

Надо четко знать, зачем туда идешь

Первый китайский продуктовый магазин долго искать не пришлось. Он обозначен просто и понятно: надписью «магазин продукты» на красном фоне на русском и китайском языках.

Внутри магазин больше напоминает маленький продуктовый рынок, где русские «Чоко пай», упаковки с мукой «Макфа» и коробки с грильяжем соседствуют с разноцветными упаковками, наполненными непонятно чем, и подписанными еще менее понятным языком.

Все сотрудники магазина – исключительно китайцы. Смотрят на русских покупателей с недоверием и не особо готовы общаться. Хотя говорят на нашем языке довольно четко. Еще удивило полное отсутствие ценников и русского описания (пусть не на упаковках, но хотя бы рядом с товарами).

Зайдя в магазин, я первым делом поинтересовалась, где указаны цены. В ответ на это недружелюбная китайка спросила: «А что тебе нужно?».

Что мне нужно я и сама не знала, а потому соврала, что люблю разную экзотику и зашла в их магазин по совету подруги, а пока хочу просто посмотреть, что они продают.

- А кто к вам обычно приходит за продуктами: китайцы или такие как я тоже приходят?

- Все покупают: и китайцы, и русские, - отвечает женщина.

Не желая просто болтать, продавец окончательно потеряла ко мне всякий интерес.

На фото: китайские жвачки на развес

Пока я бродила вдоль непонятных полок с непонятным содержимым, в магазин зашла другая китаянка, выполнявшая в этом случае роль покупательницы. Она оказалась куда дружелюбнее и, видя, как я теряюсь среди полок, предложила помочь.

- Спрашивайте меня, если чего-то не знаете. Продавцы здесь не очень хорошо говорят на русском. А вы еще фотографируете, их это настораживает, - объяснила мне женщина.

Помощь оказалась очень кстати. Я начала поочередно брать в руки баночки с разным содержимым и спрашивать у нее: «А что это?».

Она рассказала, что частенько бывает в этом магазине и посоветовала мне прикупить там специй. Мол, выбор большой, все они хорошие и подойдут в разные блюда. Своими расспросами я быстро утомила покупательницу.

- Это вкусно, мы везде добавляем, - махнула она мне рукой на прозрачные пакетики с белым порошком.

- А что это?, - в очередной раз повторила я.

- Специи. Есть и большие пакетики, и маленькие. Бери, это вкусно. Мы кладем это везде: в мясо, суп, салат.

На фото: «Глутамат натрия Бинь хуа»

На пакетике с белым порошком оказалась даже надпись на русском: «Глутамат натрия Бинь хуа». Сколько он стоит я так и не поняла, поскольку мои вопросы о ценах быстро начали напрягать продавцов. Видимо, спрашивать о деньгах там не принято.

За этим магазинчиком я обнаружила торговые ряды с продуктами, большая часть точек на которых пустовала. Но то, что я искала, нашлось быстро. Два киоска с такими же, как в магазине, непонятными товарами. Из одного, увидев меня, мигом выскочила китаянка со словами: «Что ты хочешь?». Я пожала плечами, сославшись на то, что хочу просто посмотреть, и она быстро исчезла.

Второй теплый магазин с китайскими продуктами и аналогичной красной вывеской я нашла случайно, когда возвращалась к парковке от торгового комплекса «Ханой».

Все продавцы этого магазина тоже китайцы. Но его явное преимущество над первым – наличие ценников. Ориентироваться там мне было гораздо проще: теперь нужно было теряться в догадках только над содержимым и не пытаться предположить, сколько это может стоить.

Сколько стоит китайская еда на рынке

Во втором магазине все цены были прописаны исключительно в рублях. И в целом довольно адекватны. К примеру, пакет конфет-желе стоит 130 рублей, яблочная пастила – от 40 рублей, пакетик с орешками – 30 рублей, старый добрый «Доширак» - 40 рублей, конфеты на развес все по 300 рублей за килограмм.

Удивили сосиски, которые продают поштучно, по 100 – 150 рублей за каждую и баночки с желе по 100 рублей.

На фото: китайские сосиски

Понять, что находится в большинстве упаковок, тут мне тоже никто не помог. Пришлось догадываться самой по картинкам на упаковках. Позабавила сушеная свекла, сушеные грибы, большие пласты еще чего-то сушеного и упаковки с растворимым кофе 3 в 1. На последних изображены девушка и парень, одетые в деловом стиле, которые только-только вышли из вертолета. На первом плане всей этой роскоши – белая кружка с растворимым кофе. Наверное, по задумке маркетологов, все это должно что-то значить.

На фото: кофе 3 в 1

И, кстати, стоит отметить, что наплыва покупателей ни в одном китайском магазине не было. Мне удалось застать только пару-тройку лениво бродящих между рядами китайцев.

В итоге в китайских магазинах я прикупила белый порошок «Глутамат натрия Бинь хуа» (честно, сама еще не решила зачем), разноцветные конфеты-желе в пакете (продавцы сказали, что это мармелад), яблочный мармелад, орешки и жвачки на развес (продавцы обманули меня, что это леденцы).

Мнение редакции НАШЕЙ о китайских продуктах

Оценить китайские продукты рискнули несколько самых смелых и любопытных сотрудников НАШЕЙ редакции. Мы не стали завязывать им глаза, затыкать носы и как-то еще скрывать то, что они им предстояло попробовать. Они видели все, что едят, и могли предположить, что это должно из себя представлять. Всех до одного испугал мармелад-желе, который при открытии брызгался.

Антон Тримайлов, главный редактор

- Все очень странное на вкус. Орешки в какой-то панировке, но она солено-сладкая и арахис не чувствуется. С каким-нибудь китайским пивом, наверное, было бы неплохо. Вот это (показывает на мармелад) что-то типа высушенного обезвоженного ягодного пюре. Отдельно это есть не очень вкусно, но если использовать для приготовления сладостей, наверно, будет прикольно. Вкусное желе. Отличается по вкусу от нашего магазинного, но вообще довольно пресное. Ну и фруктовая жвачка, нормальная фруктовая жвачка.

Татьяна Манакова, редактор сайта НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

- Вкусы у всего очень интересные. Орешки они полуострые – полусоленые. Два каких-то китайских химических вкуса. Чистый подкос под нашу пастилу, то есть засушенные яблоки. Но, по-моему, яблок тут не валялось особо. Вот эта штука очень вкусная. Это такой мармелад типа желейный. Интересно, что это порционно, прикольно. У жвачки вкус как у обычной сладкой не мятной жвачки. 

Данил Илюхин, менеджер соцсетей

- Забавно: розовая обертка, а в ней оранжевая жвачка. Не знаю, что тут написано на обертке, но по вкусу напоминает что-то из цитрусовых, вкусно. Желе напоминает черничный йогурт. На мармелад не похоже . Орешки очень вкусные. Довольно жесткие в отличие от арахиса. Яблочный мармелад похож на имбирь, а я его не ем. 

Мария Шмурыгина, журналист

- Самое вкусное из всего этого – орешки. Они соленые, хрустящие, вкусные. Это (показывает на яблочный мармелад) нечто безвкусное резиновое – в общем, не самое приятное. Желе я даже не смогла поместить в рот. Настолько оно своеобразное. Ну а жвачки хватает на пять секунд.

Марина Подкорытова, журналист

- Что-то было в принципе знакомо на вкус. Допустим, те же желе я ела в Китае, но они там были более мягкие. Орешки вкусные, они кисло-сладкие. Это (показывает на яблочный мармелад) напомнило чурчхелу, но более мягкую. Я не в восторге, но было необычно. Жвачка похожа на фруктовую жвачку. Для одного человека она большевата. Видимо, рассчитана на двоих. Понравились желе и орешки.

  

  • В целом вердикт НАШЕЙ таков: китайские продукты они прикольные, но чтобы есть это постоянно нужно родиться китайцем.

Китайские чипсы из свеклы

Китайские жвачки в подушечках, которые раза в два больше обычных

Сверху: яблочная пастила, внизу лапша и крупы

Какие-то крупы

Наборы для роллов

Маринованные фрукты

Сушеное мясо

Специи

Конфеты в виде кукурузы

Ягоды годжи, которые рекламируют в Интернете

Нечто сушеное и непонятное

Сушеные грибы

Мармелад-желе

Специи

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Юнна Зузенкова, 18.01.2017, 20:41
Тэги: Еда, Эксклюзив
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