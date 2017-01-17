Первоклассница гуляла по Екатеринбургу ночью: девочка перепутала время суток и отправилась в школу

Увидев, что школа закрыта, ребенок отправился домой, но не смог попасть в квартиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

В Екатеринбурге на Эльмаше семилетняя девочка гуляла ночью по улицам, так как перепутала день с ночью и отправилась в школу, сообщает E1.ru сегодня, 18 января.

Семилетняя девочка гуляла по Эльмашу ночью

Первоклассница пошла в школу, думая, что уже наступило утро. Когда девочка поняла свою ошибку, она вернулась домой, однако попасть в квартиру не смогла и пошла гулять по Эльмашу. На улице ее заметил горожанин, который возвращался в половине третьего ночи с работы домой на своем автомобиле.

Первоклассница перепутала день с ночью и пошла в школу

По словам мужчины, на вопрос о том, что она делает ночью на улице, девочка ответила, что ее зовут Полина, ей семь лет и она шла в школу № 58, так как думала, что уже начался новый день. Школа оказалась закрыта, первоклассница вернулась домой, но ключей от двери у нее не оказалось, а домофон не работал. В результате ребенку пришлось два часа бродить по ночным лицам, так как девочка не знала, что ей делать.

Мама и отчим школьницы в это время находились на работе, в квартире, куда не мог попасть ребенок, спали дедушка и бабушка, которые не услышали, как девочка ушла на улицу.

Мужчина посадил замерзшую первоклассницу в машину и вызвал полицейских, которые забрали Полину в отделение. Позже ребенка забрал отец, сообщает justmedia.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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