Выпрыгнул от полицейских со второго этажа: задержан пятый подозреваемый в нападении на химзавод Красноуральска

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
Полиция задержала пятого предполагаемого участника нападения на закрытый Красноуральский химзавод, сообщил 18 января 2017 года руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, пятым подозреваемым оказался ранее судимый мужчина по прозвищу «Рыся». К уголовной ответственности его привлекали за кражи и дезертирство. Как выяснила полиция, предполагаемый налетчик прятался у знакомых.
— Когда он понял, что за ним пришли, пытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. К такому повороту событий полицейские были готовы, поэтому ретироваться ему не удалось. Сейчас «Рыся», как и другие подозреваемые, содержится под стражей, — сказал Валерий Горелых.
Кроме поимки пятого подозреваемого полицейские нашли арсенал нападавших. Обрез двуствольного ружья и два пневматических пистолета злоумышленники прятали в огороде частного дома.
- Вооруженное нападение на Красноуральский химзавод было совершено в ночь на 13 января. Нападавшие тяжело ранили трех безоружных охранников ЧОПа, после чего скрылись.
- Двое пострадавших попали в реанимацию, к счастью, сейчас они идут на поправку. Химзавод до своего банкротства производил взрывчатку, лекарства, бытовую химию и другую продукцию.
- О поимке четырех предполагаемых участников нападения стало известно 16 января 2017 года.