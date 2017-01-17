Выпрыгнул от полицейских со второго этажа: задержан пятый подозреваемый в нападении на химзавод Красноуральска

Полиция нашла также арсенал налетчиков на химзавод.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Полиция задержала пятого предполагаемого участника нападения на закрытый Красноуральский химзавод, сообщил 18 января 2017 года руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, пятым подозреваемым оказался ранее судимый мужчина по прозвищу «Рыся». К уголовной ответственности его привлекали за кражи и дезертирство. Как выяснила полиция, предполагаемый налетчик прятался у знакомых.

— Когда он понял, что за ним пришли, пытался скрыться, выпрыгнув с балкона второго этажа. К такому повороту событий полицейские были готовы, поэтому ретироваться ему не удалось. Сейчас «Рыся», как и другие подозреваемые, содержится под стражей, — сказал Валерий Горелых.

Кроме поимки пятого подозреваемого полицейские нашли арсенал нападавших. Обрез двуствольного ружья и два пневматических пистолета злоумышленники прятали в огороде частного дома.