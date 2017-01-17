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Еще один долгострой: как дольщики «Первого Николаевского» в Екатеринбурге выступают против депутата

Еще один долгострой: как дольщики «Первого Николаевского» в Екатеринбурге выступают против депутата
16+
Фото: НП «Уралэнергостройкомплекс»
История провала амбициозного проекта в окружении промзоны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Полиция Екатеринбурга отказалась возбуждать уголовное дело в отношении компаний, которые причастный к одному из амбициозных долгостроев города — ЖСК «Первый Николаевский». НАША 18 января 2017 года рассказывает об истории этого проекта и его перспективах.

Сталинский ампир посреди промзоны

Впервые о строительстве ЖСК «Первый Николаевский» заявило некоммерческое партнерство (НП) «Уралэнергостройкомплекс», которое возглавляет депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин.

По первоначальному проекту, планировалось построить самый высокий в Екатеринбурге многофункциональный жилищный комплекс. В состав объекта должны были войти две башни в 64 этажа, которые, по оценке некоторых специалистов, напоминали сталинский ампир.

проект ЖСК «Первый Николаевский»

Под строительство комплекса отдали площадку на улице 3-го Интернационала. По соседству с будущей высоткой располагалась промзона и железная дорога (но инвесторов и покупателей это мало смутило).

Первую очередь, которая состояла из домов высотой в 25 и 14 этажей, застройщик начал строить в марте 2013 года и обещал сдать в третьем квартале 2015 года. Стоимость возведения двух первых объектов, согласно проектной документации, составляла 3 млрд 177 млн рублей. Генподрядчиком проекта выступало ООО «УктусСтрой» (входит в НП «Уралэнергостройкомплекс»).

Депутат ЕГД Игорь Плаксин

Амбиции урезали, сроки увеличили

Для строительства комплекса застройщик взял деньги в банках. Ключевым инвестором выступил Сбербанк, который передал застройщику 1,3 млрд рублей. Любопытно, что одним из поручителей застройщика перед Сбербанком выступила Администрация Екатеринбурга.

— Земля и квартиры передавались в залог банку. Предполагалось, что застройщик, получая деньги от дольщиков, будет возвращать их банку и выводить квартиры из залога, — рассказал НАШЕЙ один из пайщиков Анатолий Матюшко.

Однако застройщик так и не выкупил квартиры. Далее в проект объекта начали вноситься корректировки, которые свидетельствовали о желании девелопера сэкономить на строительстве. В 2015 году высота «сталинских» башен была сокращена с 200 до 150 метров (с 64 до 50 этажей).

Затем были перенесены сроки сдачи первой очереди — с третьего квартала 2015 года на второй квартал 2016 года.

Стройка встала

К сентябрю 2015 года готовность первой очереди составляла 75% и на этом строительство затормозилось. К февралю 2016 года дольщики уже опасались, что ЖСК «Первый Николаевский» пополнит число долгостроев Екатеринбурга. Летом 2016 года стройка на улице 3-го Интернационала встала. Под угрозой остаться без квартир оказались около 600 дольщиков.

В сентябре того же года Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «УктусСтрой» из-за задолженности за аренду земли. Впоследствии заявление было отозвано, поскольку генподрядчик частично погасил долг.

Первое время на рынке предполагали, что строительство ЖСК «Первый Николаевский» остановилось из-за кризиса и падения спроса на недвижимость. Но сами дольщики подозревали в недобросовестности застройщика и генподрядчика.

— В Сбербанке пояснили, что никто перед ними не отчитывался за потраченные деньги. В банке не имеют четкой картины о происходящем объекте. Поскольку деньги Сбербанку не платили, а квартиры находились в залоге, он в итоге арестовал счета, — сказал Матюшко.

Переписка полиции и прокуратуры

С лета 2016 года обманутые дольщики пытались привлечь к себе внимание через митинги и через правоохранительные органы. До настоящего времени попытки привлечь девелопера и подрядчиков к ответственности успехом не увенчались.

Обманутые дольщики на митинге (фото из «Живого Журнала» депутата Госдумы Андрея Альшевских)

Как рассказала НАШЕЙ пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова, в полицию было направлено заявление о возбуждении» уголовного дела в отношении руководства ЖСК, НП «Уралэнергостройкомплекс» и ООО «УктусСтрой. В надзорном ведомстве усмотрели состав дела на четыре статьи УК РФ: «Растрата», «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями» и «Самоуправство».

В полиции в возбуждении уголовного дела отказали. В ответ, по словам Канатовой, прокуратура готовится оспорить это решение.

— В ходе проводившихся прокуратурой мероприятий были установлены признаки финансовых злоупотреблений при ведении строительства. Решение об отказе в возбуждении уголовного дела мы считаем необоснованным и будем настаивать на повторной доследственной проверке, — сказала Канатова.

Сбербанк не оставляет надежд

В то время как силовые ведомства ведут переписку, Сбербанк пытается вернуть свои деньги и найти для недостроенного комплекса другого застройщика.

— Сбербанк уже не доверяет прежнему застройщику и поэтому ему необходимо получить от него документы, чтобы обладать актуальной информации. Ведь банку не сообщали о положении дел с объектом, — сказал один из пайщиков.

Однако компании, связанные с депутатом Плаксиным, не спешат передавать дела, тормозя возобновление застройки.

Одновременно Сбербанк требует от дольщиков провести общее собрание дольщиков «Первого Николаевского». Для этого Анатолию Матюшко необходимо собрать 300 пайщиков. В настоящее время собрано чуть больше половины от необходимого количества.

  • Дальнейшее возобновление жилого комплекса будет зависеть от того, как скоро Сбербанк получит от прежнего застройщика документы.
  • ЖСК «Первый Николаевский» не единственный долгострой компании, которой руководит депутат гордумы. В 2016 году были сорваны сроки строительства ЖК «На Постовского», застройщиком которого также является НП «Уралэнергостройкомплекс».
  • Отметим, что правоохранительные органы Екатеринбурга в настоящее время расследуют уголовное дело по факту хищения средств пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс». Следствием предъявлено обвинение экс-замминистра экономики региона Михаилу Шилиманову и худруку Театра эстрады, шансонье Александру Новикову
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Сергей Беляев, 18.01.2017, 18:25
Тэги: Строительство, Недвижимость, Эксклюзив
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