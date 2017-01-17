Успеть до воскресенья: работу ледового городка в Екатеринбурге продлевать не будут

Ранее планировалось, что ледовый городок простоит до конца февраля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Администрация Екатеринбурга не будет продлевать работу ледового городка, расположенного на площади 1905 года, сообщили вчера, 17 января, «ВЕДОМОСТИ Урал».

Ледовый городок в Екатеринбурге закроют 22 января

Вывод о закрытии ледового городка в ранее запланированный срок СМИ сделали на основании заявления пресс-секретарь городской мэрии Дениса Сухорукова:

– В настоящее время о каком-либо изменении сроков работы ледового городка речи не идет. Возможно, какие-то коррективы будут внесены в будущем.

Это значит, что ледовый городок прекратит работу уже в это воскресенье – 22 января, и у екатеринбуржцев в запасе всего несколько дней, чтобы успеть полюбоваться на ледовые скульптуры и вместе с детьми покататься на горках.

Ориентировочно, разбирать ледяной городок на центральной городской площади начнут в понедельник, 23 января.

Ранее работу ледового городка планировали продлить до конца февраля

Ранее НАША писала, что 16 января в эфире телеканала «41 Домашний» заместитель главы городской Администрации по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов рассказал, что специальная комиссия обсуждает возможность продлить работу ледового городка до конца февраля.

Зрительское голосование, проведенное во время эфира, показало, что 70 процентов горожан выступили именно за такой вариант. Но окончательное решение по этому вопросу оставалось за специальной комиссией, которая примет во внимание прогноз погоды на ближайшее время и состояние ледовых скульптур.

Боликов при этом отметил, что Ледовый городок по-прежнему соответствует требованиям и прекрасно выглядит.

В этом году ледовый городок оформили по мотивам произведений детского писатели Корнея Чуковского. Фоторепортаж НАШЕЙ с открытия ледового городка смотрите здесь.

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