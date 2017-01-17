Рейс Бангкок – Екатеринбург совершил экстренную посадку в Перми

Лайнер не смог сесть в Кольцово из-за густого тумана.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
Самолет авиакомпании Pegas fly, следовавший по маршруту Бангкок - Екатеринбург не смог приземлиться в Кольцово из-за густого тумана, сообщает Ura.ru 17 января.
Пассажирский самолет не смог сесть в Кольцово
Из-за неблагоприятных погодных условий экипаж пассажирского лайнера принял решение посадить борт в пермском аэропорту Большое Савино. Во время полета в Пермь стало плохо беременной пассажирке лайнера, женщину в пермском аэропорту встретила бригада врачей, которые поднялись на борт после его приземления.
Борт отправили в Пермь, затем - в Челябинск
Самолет должен был сесть в Кольцово в семь часов вечера, затем прибытие в уральскую столицу перенесли на три часа ночи. Однако экипаж не смог посадить самолет в екатеринбургском аэропорту и со второй попытки - вновь помешал туман. Самолет развернули и отправили в Челябинск, где он благополучно приземлился.
- На борту лайнера находился член команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев, который возвращался с семьей из отпуска в Таиланде. После приземления в Челябинске Сергей написал на своей странице в Фейсбуке, что уже 16 часов находится в самолете.
- Рейс Бангкок - Екатеринбург стал не единственным, которому не удалось сесть в Кольцово из-за погодных условий. Не смогли приезмлиться также лайнеры из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Салехарда и Нового Уренгоя.
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