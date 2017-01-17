Самолет с депутатами и артистом «Уральских пельменей» не долетел до Екатеринбурга

Лайнер сел сначала в Перми, затем в Челябинске, откуда пассажиров отправили домой на автобусах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

Рейс Бангкок – Екатеринбург так и не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за сильного тумана, в итоге авиапассажиров, в числе которых были депутаты и артист «Уральских пельменей» Сергей Исаев, отправили в уральскую столицу на автобусах, сообщает Ura.ru сегодня, 18 января.

Рейс с vip-туристами на борту не долетел до Екатеринбурга

Самолет авиакомпании Pegas fly, летевший из Бангкока, дважды не смог сесть в Кольцово из-за густого тумана. Сделав пять кругов над аэропортом Екатеринбурга, лайнер отправился в аэропорт Перми, откуда спустя несколько часов снова вылетел в Екатеринбург. Однако вторая попытка приземлиться в Кольцово тоже не увенчалась успехом, и борт отправился в челябинский аэропорт.

Пассажиров доставили в Екатеринбург на автобусах

В семь часов утра пассажиров погрузили в автобусы, на которых они благополучно добрались до Екатеринбурга. Известно, что среди пассажиров были депутат свердловского Заксобрания Игорь Володин, член команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев с семьей, который возвращался из отпуска, и другие vip-туристы. Решение отправить пассажиров домой на автобусах было принято после просьбы самих пассажиров.