Самолет с депутатами и артистом «Уральских пельменей» не долетел до Екатеринбурга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017
Рейс с vip-туристами на борту не долетел до Екатеринбурга
Пассажиров доставили в Екатеринбург на автобусах
Дорогая компании Pegas fly спасибо вам за предоставленные пледы в минус 25! Но это единственное что вы нам смогли предоставить...все остальное извините..!Ваша изначальная 2х часовая задержка привела пассажиров рейса Бангкок-Екатеринбург 2422 к увлекательному путешествию Бангкок -Екатеринбург-Пермь-Екатеринбург-Челябинск вместо 9часов в самолете провели 16часов !У меня никаких претензий к компании...но все это время никакой инфы..наши люди очень терпеливые...но когда у нас уже появятся цивилизованные авиа перевозщики? Всем хороших поездок и погоды летной! Представитель компании очень дерзкий молодой человек в Челябинске должен лично перед каждым извиниться для начала...а не дерзить,типа долетели и то хорошо!Как ему не начистили только его фейс
- В авиакомпании Pegas fly сообщили, что пилот пассажирского самолета принял решение в соответствии с нормативными инструкциями: аэропорт Кольцово был закрыт из-за тумана, не принимал и не отправлял самолеты.
- После прибытия самолета в Пермь на его борт поднялась бригада врачей, которые оказали помощь пассажирке на пятом месяце беременности. Женщине стало плохо из-за перенесенного стресса.
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