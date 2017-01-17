«Нас спасет только ветер»: синоптики Екатеринбурга обещают, что смог уйдет к концу недели

В пятницу, 20 января, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 18.01.2017

С вечера 17 января на Екатеринбург опустился туман, из-за которого в Кольцово даже не пустили несколько самолетов. Жители также беспокоятся о причинах появления смога и когда он наконец уйдет.

Например, рейс Екатеринбург – Бангкок 17 января вечером экстренно перенаправили на посадку в Пермь.

НАША попросила главного синоптика Свердловского гидрометцентра рассказать, откуда пришел смог и когда нам станет легче дышать.

— В Екатеринбург уже давно пришел устойчивый антициклон, мы находимся на его периферии. А сейчас из-за отсутствия ветра выбросы от машин и предприятий начали скапливаться в воздухе на территории города. Мы можем наблюдать за плотным смогом со вчерашнего вечера. Из-за слабого ветра рассеивание выбросов затруднено. Буквально через два дня мы ожидаем усиление ветра, перемещение воздушных масс. В городе объявлено предупреждение первой степени опасности, что не является серьезной угрозой здоровью горожан. Для борьбы со смогом и туманом также подойдут осадки, но для этого нужен сильный дождь, снег в данном случае не поможет, — уточнила Галина Шепоренко.

Как отметила синоптик, к концу этой недели, 20 января, в Екатеринбурге ждут сильного ветра, порывы до 15 метров в секунду, что поможет смогу рассеяться.

По прогнозу погоды, ровная температура будет держаться до следующей недели, резкого потепления или холодов пока не обещают.